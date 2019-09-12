12.09.2019, 18:08

ВИДЕО DELFI | Представитель Кассы по безработице — нарвским энергетикам: не надо бояться сокращений

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Роман Старапопов
Роман Старапопов
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12 сентября в Таллинне состоялся бизнес-форум, на котором эксперты из сферы занятости обсуждали вопросы трудоустройства. В частности, был поднят вопрос предстоящих массовых сокращений в Ида-Вирумаа. Недавно концерн Eesti Energia сообщил, что собирается сократить более трехсот энергетиков. Специалист Кассы по безработице считает, что не надо бояться сокращений. Но насколько вероятно, что все эти люди найдут работу?

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