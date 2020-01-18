ВИДЕО DELFI | Один день из работы границы Нарва-Ивангород. Как распознают и задерживают нарушителей

У прибывающих в Эстонию граждан третьих стран должна иметься не только виза, но и достаточное количество финансовых средств, забронированное место проживания, билеты обратно, а также еще и внушающая доверия причина посещения Эстонии и Евросоюза.

Выходит, что достоверная причина есть не у всех, как и другие вещи из списка. Вдобавок каждую неделю попадаются нарушители с поддельными документами.

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