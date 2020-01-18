ВИДЕО DELFI | Один день из работы границы Нарва-Ивангород. Как распознают и задерживают нарушителей(1)
Через пропускной пункт в Нарве в Эстонию хотят попасть тысячи пассажиров, но не всем это удается — чтобы пересечь границу, нужно доказать цель своего визита. Смотрите, как проходит работа эстонского пограничника и как он допрашивает пересекающих границу людей — а также выявляет семью нарушителей.
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