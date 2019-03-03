03.03.2019, 20:10
ВИДЕО: Delfi нашел в Ида-Вирумаа избирательный участок, на котором была сегодня очередь!
Ида-Вирумаа ”отличился” самой низкой явкой на выборах в Рийгикогу. Но есть по меньшей мере один участок, где избиратели преподнесли приятный сюрприз избирательной комиссии.
Сегодня Delfi посетил многие избирательные участки в Ида-Вирумаа: в Нарве, Ольгино, Синимяэ, Силламяэ, Йыхви и Кохтла-Ярве. Только на одном участке нам рассказали, что активность прикрепленных к нему избирателей выше, чем четыре года назад. На остальных члены избирательных комиссий жаловались на то, что люди голосуют менее активно, чем на прошлых выборах, или в лучшем случае — на том же уровне.
На избирательном участке №2 в Кохтла-Ярве уже к 16:00 явка уверенно превысила уровень четырехлетней давности, причем уровень явки на момент окончания голосования.
”На прошлых парламентских выборах на нашем участке явка составила 30 с небольшим процентов. На этот же раз уже в 16:00 явка составляла 40 процентов”, — рассказали в избирательной комиссии.
Там даже в какой-то момент образовалась очередь.
”Сегодня у нас образовалась небольшая очередь. Это было в обеденное время, до двух часов”, — сообщила председатель участковой избирательной комиссии Елена Вершинина.
- Сколько людям нужно было ждать, чтобы проголосовать?
- Две-три минуты. Возмущенных не было.
По Ида-Вирумаа явка на 16:00 составляла 41,6 процента, в то время как по республике она достигла 57,2 процента. Самыми активными избирателями были жители Харьюского уезда — к четырем часам проголосовало 62,8 процента.