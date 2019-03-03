ВИДЕО: Delfi нашел в Ида-Вирумаа избирательный участок, на котором была сегодня очередь!

Сегодня Delfi посетил многие избирательные участки в Ида-Вирумаа: в Нарве, Ольгино, Синимяэ, Силламяэ, Йыхви и Кохтла-Ярве. Только на одном участке нам рассказали, что активность прикрепленных к нему избирателей выше, чем четыре года назад. На остальных члены избирательных комиссий жаловались на то, что люди голосуют менее активно, чем на прошлых выборах, или в лучшем случае — на том же уровне.

На избирательном участке №2 в Кохтла-Ярве уже к 16:00 явка уверенно превысила уровень четырехлетней давности, причем уровень явки на момент окончания голосования.

”На прошлых парламентских выборах на нашем участке явка составила 30 с небольшим процентов. На этот же раз уже в 16:00 явка составляла 40 процентов”, — рассказали в избирательной комиссии.

Там даже в какой-то момент образовалась очередь.