21.09.2020, 20:10

ВИДЕО DELFI | Нарвитяне коронавируса не боятся: ”Это обыкновенный грипп…и политика"


журналист, монтаж
Прийт Симсон
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В последние дни в Ида-Вирумаа все больше выявляют число зараженных коронавирусом. Корреспонденты RusDelfi провели поинтересовались у жителей Нарвы, боятся ли они коронавируса.

Нарвитяне считают, что масштабы коронавируса преувеличены, тем не менее, люди не отрицают наличие болезни.

"Войну развили. Когда карманы наполнят, тогда и успокоятся", — сказала одна из опрошенных нарвитянок.

При этом жители Нарвы уверены, что еще рано открывать границы, особенно с Россией. Мужчина, рассуждая о том, представляют ли россияне опасность в качестве носителей вируса сказал, что в России более лукавая игра с вакциной, чем в ЕС.

Другая женщина уверена, что при плохом стечении обстоятельств, вызванных коронакризисом, Евросоюз Эстонии не поможет. Но зато сможет подсобить Россия.

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