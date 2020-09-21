ВИДЕО DELFI | Нарвитяне коронавируса не боятся: ”Это обыкновенный грипп…и политика"

Нарвитяне считают, что масштабы коронавируса преувеличены, тем не менее, люди не отрицают наличие болезни.
"Войну развили. Когда карманы наполнят, тогда и успокоятся", — сказала одна из опрошенных нарвитянок.
При этом жители Нарвы уверены, что еще рано открывать границы, особенно с Россией. Мужчина, рассуждая о том, представляют ли россияне опасность в качестве носителей вируса сказал, что в России более лукавая игра с вакциной, чем в ЕС.
Другая женщина уверена, что при плохом стечении обстоятельств, вызванных коронакризисом, Евросоюз Эстонии не поможет. Но зато сможет подсобить Россия.
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