30.11.2019, 11:31

ВИДЕО | Черная пятница в Йыхви. На открытии торгового центра Pargi покупатели устроили давку из-за подарочных карточек H&M

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Редактор
Видео: Анна Борисюк
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29 ноября, в Черную пятницу, в Йыхви открылся торговый центр Pargi. Однако по словам читательницы, пожелавшей остаться анонимной, открытие прошло не совсем гладко: "Прошу осветить омерзительное открытие данного центра в Йыхви, а точнее поведение наших граждан. Это был жуткий позор. А я лично испытала отвратительные эмоции и даже унижение, оказавшись в центре событий".

Как пишет читательница, открытие было назначено на 14:00 и весь город был в курсе, что в магазине одежды H&M первым пятидесяти посетителям буду розданы подарочные карты на 30 евро.

"Я подошла к закрытым дверям самого центра в 13:40 и встала в конец столпотворения, примерно в третьем ряду. Ничего не предвещало беды, как говорится. Постепенно люди прибавлялись — ну как люди, 13-16 летние подростки, наглые, толкающиеся, которые хором смеялись, что прогуляли школу почти всем классом. В какой-то момент я поняла, что мы уже зажаты, и назад я не выйду", — рассказывает читательница.

"Как только открылись двери, сразу отключился мозг у данных персонажей. Толпа начала вваливаться внутрь: началась давка, падали люди, упала и я. Вся поцарапанная и грязная еле встала, и меня в ту же секунду понесла толпа, я споткнулась о пластом лежащую женщину, а по ее лицу уже бежали другие дети. И тут резко "молодые люди" начали всех распихивать, толкая и ударяя локтями сзади стоявших. Мне попали в солнечное сплетение, сперло дыхание и во второй раз я почти упала — спасла толпа, которая понесла меня дальше", — вспоминает она ужасные моменты.

С потоком людей женщина наконец попала внутрь центра, где наконец смогла отойти от бегущих, потому что они сносили всех на своем пути. По ее словам, в основном все падали в тамбуре между автоматическими дверьми.

"Итог: я дома, хромая, стреляет в боку и под ребрами уже как несколько часов. Предполагаю, что придется все-таки обратится в травмпункт. Говорят, три раза была вызвана скорая помощь. Моя приятельница работает в этом магазине H&M, и сказала, что она просто подавленна увиденным. Были снесены полностью все щиты от кражи, а девушки в прямом смысле держали манекены. Драка на драке", — ужасается читательница.

"Я не понимаю что случилось с подростками — красиво одетые, не голодающие, судя по красивому маникюру у девушек и дорогим гаджетам у мальчиков — отвратительно стыдно было это все наблюдать. Как толкали и били пожилых, как топали по телам людей. Я в диком шоке до сих пор. Да, я осознанно шла на открытие, понимая, что будет толпа и что будет тесно, как и всегда. Но чтобы избиение, чтобы оттаскивали за капюшоны впереди стоящих, чтобы делали подножки, чтобы калечили детей, чтобы дрались… отвратительно", — возмущается женщина.

Delfi удалось найти видео давки в H&M, а также того, как народ забегал внутрь торгового центра:

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