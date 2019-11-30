ВИДЕО | Черная пятница в Йыхви. На открытии торгового центра Pargi покупатели устроили давку из-за подарочных карточек H&M

Как пишет читательница, открытие было назначено на 14:00 и весь город был в курсе, что в магазине одежды H&M первым пятидесяти посетителям буду розданы подарочные карты на 30 евро.

"Я подошла к закрытым дверям самого центра в 13:40 и встала в конец столпотворения, примерно в третьем ряду. Ничего не предвещало беды, как говорится. Постепенно люди прибавлялись — ну как люди, 13-16 летние подростки, наглые, толкающиеся, которые хором смеялись, что прогуляли школу почти всем классом. В какой-то момент я поняла, что мы уже зажаты, и назад я не выйду", — рассказывает читательница.

"Как только открылись двери, сразу отключился мозг у данных персонажей. Толпа начала вваливаться внутрь: началась давка, падали люди, упала и я. Вся поцарапанная и грязная еле встала, и меня в ту же секунду понесла толпа, я споткнулась о пластом лежащую женщину, а по ее лицу уже бежали другие дети. И тут резко "молодые люди" начали всех распихивать, толкая и ударяя локтями сзади стоявших. Мне попали в солнечное сплетение, сперло дыхание и во второй раз я почти упала — спасла толпа, которая понесла меня дальше", — вспоминает она ужасные моменты.

С потоком людей женщина наконец попала внутрь центра, где наконец смогла отойти от бегущих, потому что они сносили всех на своем пути. По ее словам, в основном все падали в тамбуре между автоматическими дверьми.