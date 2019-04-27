"Весенний шторм": с 7 по 10 мая учебные бои пройдут в Ида-Вирумаа

Основные учебные действия запланированы на следующие дни:

• Силламяэ — 7 мая

• Вайвара — 7 мая

• Ору — 8 мая

• Вока — 8 мая

• Йыхви — 9 мая

• Ахтме — 9 мая

• Сомпа — 10 мая

В ходе учебных боёв будут использоваться холостые патроны и дымовые гранаты. Ночной покой, в часы которого не будет проводиться никаких действий, длится с 22:00 до 06:00.

Для того, чтобы учения прошли безопасно как для зрителей, так и для участников, Силы обороны просят находиться на умеренном расстоянии от учебных действий. Особую внимательность необходимо проявлять вблизи движущейся или остановившейся тяжёлой техники.

Если в ходе учений чьей-то частной собственности был нанесён ущерб, то об этом необходимо заявить по адресу электронной почты kevadtorm@mil.ee, указав тип ущерба, точное место и время происшествия, а также ваши контактные данные.