03.07.2019, 17:02

"Vaba Lava - это глоток свежего воздуха. Если ее закрыть, то дышать будет труднее". Мнения жителей Нарвы о том, нужна ли свободная сцена

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Андрей Шумаков
Редактор: Андрей Шумаков
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Vaba Lava Narva teatrikeskus
Vaba Lava Narva teatrikeskusFoto: Rauno Volmar

В Нарве разразился кризис вокруг Vaba Lava. Государство раздумывает над тем, давать ли денег, а жители города очень хотят сохранить "Свободную сцену". По крайней мере, так говорят в опросе RusDelfi.

Сергей Шарков, 47 лет

Пару раз посещал спектакли в Vaba Lava, хотелось бы больше, но не получается. Хотелось бы больше информации о том, что и когда будет проходить - на сайт Piletilevi захожу довольно редко.

Думаю, что это хорошо, что есть такое место, где могут выступать различные коллективы - не "звёздные", а молодые, необычные, не на русском языке. Считаю, что для Нарвы это плюс. Если закроют, то будет меньше возможностей у жителей для того, чтобы приобщиться к культуре в самом широком смысле этого слова. Кроме того, здание подходит для такого рода заведения, были вложены значительные средства, чтобы это создать и жаль будет, если они пропадут. Считаю, что это не дорого - билеты на большинство спектаклей в клубе Geneva или поездка в столичный театр обойдутся гораздо дороже.

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В данном случае я поддерживаю выделение средств от Министерства культуры - сумма небольшая, а отдача была бы значительной.

Карина Мастакова, 28 лет

Была два раза, на двух разных мероприятиях. Понравилось! Очень жаль, что проект хотят закрыть, так как в нашем городе и так очень редко проходят театральные представления, а это хорошая возможность «окультуриться». Внутри очень современный интерьер, когда заходишь туда, забываешь, что находишься в Нарве, настолько не типичная атмосфера. Отмечу, что в оба моих посещения залы были переполнены. Можно было бы немного расширишься, так как и билетов на одно из мероприятий, которое я тоже хотела посетить, мне не хватило.

Цены, на мой взгляд адекватные, но это зависит от дохода конкретного человека. Одна из моих подруг не пошла вместе со мной именно потому, что показалось, что дорого.

Артемий, 22 года

В Vaba Lava, конечно, ходил. современная театральная площадка, аналогов которой в Нарве нет. В Vaba Lava привозили интересные современные театральные постановки, подобных которым, раньше, в городе не было, нет и вряд ли будет. И если сейчас в культурном аспекте появился глоток свежего воздуха, в виде Vaba Lava, то если ее закроют, то город его лишится, и дышать будет труднее.

Я думаю, что для определенного количества нарвитян это дорого, но скорее всего это связано, с тем что большинство мероприятий, которые организовывали в городе, были либо бесплатные, либо совсем за не большую, символическую плату и к этому местные привыкли.

Но если сравнивать с другими городами, цены там порой выше, людей это не смущает, они идут, и собираются полные залы. Не надо забыавть, что у Vaba Lava чуть более 200 посадочных мест и это в том числе влияет на стоимость билета. Учитывая всё выше сказаное, считаю что цена не завышена и за просмотр хорошего спектакля, постановки можно заплатить подобную цену.

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