В волости Йыхви выбрали нового старейшину

За Юри Конрада проголосовали 11 депутатов. За реформистку Марис Тоомел — 10 депутатов. Всего в Йыхвиском волостном собрании 21 депутат.

Конрад — депутат Валгаского волостного собрания. Член Центристской партии с 2011 года.

В Йыхви последние семь лет глава волостной управы менялся в среднем чаще, чем раз в год. Последний старейшина — Макс Каур — продержался на этой должности менее полутора лет.

На прошлой неделе он был смещен с поста на голосовании в волостном собрании при 11 голосах "за" и 10 "против".