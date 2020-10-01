01.10.2020, 16:58

В волости Йыхви выбрали нового старейшину


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Jõhvi
JõhviFoto: Reisifoto 2018

В четверг, 1 октября, на заседании волостного собрания Йыхви новым старейшиной был избран центрист Юри Конрад. Вице-старейшинами стали беспартийный Тоомас Наэл и представительница "Отечества" Эвелин Данилов, передает RusERR.

За Юри Конрада проголосовали 11 депутатов. За реформистку Марис Тоомел — 10 депутатов. Всего в Йыхвиском волостном собрании 21 депутат.

Конрад — депутат Валгаского волостного собрания. Член Центристской партии с 2011 года.

В Йыхви последние семь лет глава волостной управы менялся в среднем чаще, чем раз в год. Последний старейшина — Макс Каур — продержался на этой должности менее полутора лет.

На прошлой неделе он был смещен с поста на голосовании в волостном собрании при 11 голосах "за" и 10 "против".

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