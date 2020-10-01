В волости Йыхви выбрали нового старейшину

В четверг, 1 октября, на заседании волостного собрания Йыхви новым старейшиной был избран центрист Юри Конрад. Вице-старейшинами стали беспартийный Тоомас Наэл и представительница "Отечества" Эвелин Данилов, передает RusERR.
За Юри Конрада проголосовали 11 депутатов. За реформистку Марис Тоомел — 10 депутатов. Всего в Йыхвиском волостном собрании 21 депутат.
Конрад — депутат Валгаского волостного собрания. Член Центристской партии с 2011 года.
В Йыхви последние семь лет глава волостной управы менялся в среднем чаще, чем раз в год. Последний старейшина — Макс Каур — продержался на этой должности менее полутора лет.
На прошлой неделе он был смещен с поста на голосовании в волостном собрании при 11 голосах "за" и 10 "против".
Близким Навального может грозить до семи лет тюрьмы
Бесстыдство: что творится на пляжах в Сочи
Чайник будет как новый: неожиданный способ убрать накипь
Как разморозить холодильник за 10 минут: бабушкин секрет