В Вируской тюрьме каждый четвертый заключенный заразился коронавирусом
В пятницу вечером выяснилось, что в Вируской тюрьме еще 27 заключенных заразились коронавирусом. А это значит, что сейчас уже инфицирована четверть всех заключенных в тюрьме.
В пятницу вечером выяснилось, что в Вируской тюрьме еще 27 заключенных заразились коронавирусом. А это значит, что сейчас уже инфицирована четверть всех заключенных в тюрьме.
По состоянию на вечер пятницы в Вируской тюрьме коронавирусом инфицированы 189 заключенных и 5 сотрудников. В понедельник в тюрьме было всего 683 заключенных, соответсвенно сейчас инфицирована четверть из них.
Вируская тюрьма сообщила, что на свободу вышли трое инфицированных Департаменту здоровья были переданы необходимые для контроля данные.
Госпитализированы трое зараженных коронавирусом заключенных. 111 заключенных ни на что не жалуются, у других есть признаки простудного заболевания или же нарушения обоняния и вкуса.
В Таллиннской тюрьме по состоянию на пятницу коронавирусом заражены один заключенный и пять сотрудников. Прошли тест на коронавирус еще 358 заключенных Таллиннской тюрьмы, находившихся в одном отделении с инфицированным. Результаты тестов еще не поступили.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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