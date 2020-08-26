В Вирумаа восстанавливают координацию времен ЧП. Департамент здоровья: ситуация критическая

Самой животрепещущей темой комиссии по COVID-19, которая соберется завтра посредством видеомоста, будет ограничение второй волны распространения коронавируса в Ида-Вирумаа. Работой комиссии будет руководить Айлар Хольцманн, по словам которого системная координация информации и ресурсов создаст значительно лучший мониторинг коронавируса. "Любой кризис можно оперативно регулировать только в тесном сотрудничестве — в данный момент наше сотрудничество предполагает совместные усилия государственных, местных учреждений и населения Вирумаа", — сказал руководитель спасательного центра.

По словам руководителя восточного региона Департамента здоровья Марье Муузикус, ситуация в Ида-Вирумаа критическая. "Быстрый обмен информацией и четкое распределение задач имеют ключевое значение при взятии вируса под контроль. То, насколько быстро мы обуздаем вирус, во многом зависит от чувства ответственности и поведения жителей Ида-Вимрумаа. Мы просим людей по-прежнему соблюдать рекомендации Департамента здоровья и избегать многолюдных мест", — сказала Муузикус.

В региональной комиссии по COVID-19 примут участие все самоуправления Ида-Вирумаа, Союз самоуправлений Ляэне-Вирумаа, Департамент полиции и погранохраны, Спасательный департамент, Департамент полиции безопасности (КаПо), Департамент социального страхования, Министерство образования и науки, Центр тревоги, Нарвская больница, Раквереская больница, Ида-Вируская центральная больница, скорая помощь Karell Kiirabi и Департамент здоровья.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!