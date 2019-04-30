В учреждениях Нарвской горуправы сокращают более 60 ставок. Мэр: это делается не только ради экономии

Мэр Нарвы Алексей Евграфов сказал Delfi, что непосредственно в департаментах и отделах Нарвской городской управы сокращают 21 ставку специалистов и 5.5 ставок чиновников.

Остальные сокращаемые – сторожа, вахтеры и уборщицы, работающие на муниципальных объектах.

При этом сокращаемые сторожа – в большинстве своем являются пенсионерами.

«Подчеркну, что мы сокращаем, прежде всего, их не потому, что пенсионеров сократить проще, это не так, а потому, что у этих людей останется источник дохода – пенсия», - говорит Алексей Евграфов.

По его словам, Нарва будет покупать услуги сторожей и уборщиц у сторонних организаций, и уже объявлено две соответствующих госпоставки.

«По расчетам, таким образом городу эти услуги обойдутся по меньшей мере в два раза дешевле», - указывает мэр.

Непосредственно в городской управе самые значительные сокращения пройдут в канцелярии управы – сократят 7.5 ставки, а в других отделах и департаментах снизят число служащих более-менее равномерно, информирует Евграфов.

«Экономия – это одна из задач реструктуризации управы. А второй, не менее важной, было после оценки загруженности чиновников и специалистов перераспределить обязанности и объем выполняемой работы оптимальным образом, более равномерно», - говорит градоначальник.

Отметим, что в Нарвской горуправе до последнего времени была высокой текучесть кадров, и там постоянно ищут новых работников. Как это сочетается со значительным сокращением штата?