В субботу в Нарве пройдут международные соревнования по фехтованию на инвалидных колясках

Ларюшин рассказывает, что в нарвских соревнованиях примут участие спортсмены из Эстонии, Финляндии, России, Норвегии, Польши и Белоруссии. ЭР будет представлять только воспитанники клуба Florett –больше нигде в Эстонии фехтование на инвалидных колясках не развивают.

”Пытался заинтересовать тренеров и из других городов, но никто не хочет связываться. Это все-таки очень специфическое направление. Нужны специальные спортивные коляски, но главное — нужен особый подход, понимание специфики фехтования на коляске. Один тренер из Тарту, с 30-летним стажем, как-то сказал мне, что об обычном фехтовании знает все, а тут нужно идти по целине, постигая новую науку. Примерно так все рассуждают”, — сообщает Александр Ларюшин, тренирующий людей с особыми потребностями уже более десяти лет. Нарвские фехтовальщики-паралимпийцы еще в 2010 году участвовали в этапах Кубка мира.

”В работе со спортсменами с ограниченными возможностями особенно важен психологический аспект, — обращает внимание Александр Ларюшин. К этим людям нужен особый подход, а самое важное — не отбить у них желания заниматься спортом. Многие инвалиды предпочитают сидеть дома, социализировать их в принципе непросто. В этом плане перспективы участия в состязаниях разного уровня являются очень хорошим стимулом. И здесь, конечно, хотелось бы получать больше поддержки от Паралимпийского комитета Эстонии”. Александр Ларюшин призывает нарвитян поддержать в субботу нарвских спортсменов. ”Мы большие надежды возлагаем на братьев Красиковых, выступающих в категории ”до 17 лет”, они — молодые, перспективные. У Валентина была бронзовая медаль на Кубке мира в Голландии, у Дмитрия — бронза на чемпионате мира в Дубае. От 19-летнего Володи Белого ожидаем побед. Поддержка земляков им, конечно, очень важна”.

Вход для зрителей на субботние состязания — бесплатный.