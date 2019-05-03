В субботу колонны военной техники выдвинутся в Ида-Вирумаа, на дорогах могут быть заторы

"Подразделения будут передвигаться колоннами. Я прошу всех участников движения быть внимательными, потому что речь идет о больших машинах, у водителей которых ограничен обзор", — сказал командир учений ”Весенний шторм 2019” генерал-майор Индрек Сирел.

Силы обороны просят принять во внимание, что самая большая нагрузка на дорожное движение придётся на субботу, 4 мая, когда подразделения 1-ой пехотной бригады будут передвигаться в места проведения учений в Ида-Вирумаа.

В общем на дороги выедет более 40 колонн, в составе каждой колонны находится до 30 транспортных средств, по шоссе колонны передвигаются со скоростью до 70 км/ч с интервалом до 100 метров. Основная масса техники будет двигаться в эту субботу по шоссе Таллинн-Нарва на отрезке между Лясна и Кохтла-Ярве с 5.30 утра до 22.00 вечера. На крупных перекрёстках в окрестностях Раквере движение будет регулировать военная полиция.

Колонны военной техники могут мешать плавному темпу движения, поэтому силы обороны надеются на понимающее отношение водителей. Силы обороны напоминают, что резкое торможение перед движущемся сзади тяжелым автомобилем может привести к дорожному происшествию, из-за чего вблизи колонн стоит быть особенно внимательными.