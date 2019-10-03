В Силламяэ в пятый раз пройдет ярмарка труда и карьеры

Помимо местных работодателей из Ида-Вирумаа, на ярмарке будут также представлены работодатели из Таллинна, Харьюмаа, Рапламаа и других регионов.
Ярмарка будет открыта с 14:00 до 17:00 часов для всех, кто ищет работу или желает что-то изменить в своей карьере. На ярмарке будут проходить консультации по карьере, школьники смогут получить совет по выбору специальности. На ярмарку приглашаются также люди, которые сегодня работают, но которые задумываются о повышении квалификации или получении новой специальности. Информацию о курсах и обучении можно посмотреть на сайте www.töötajaõpi.ee.
Ярмарка труда и карьеры является для жителей региона хорошей возможностью пообщаться с работодателями и получить информацию о возможностях обучения. Работодатели могут найти на ярмарке новых работников. Вход на ярмарку свободный.
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