03.10.2019, 18:50

В Силламяэ в пятый раз пройдет ярмарка труда и карьеры


rus.delfi.ee
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Töötukassa töö- ja karjäärimess Tallinnas Kultuurikatlas
Töötukassa töö- ja karjäärimess Tallinnas KultuurikatlasFoto: Priit Simson

В Силламяэском филиале Ида-Вируского центра профессионального образования, по адресу Таллинна мнт 13, 10 октября продет ярмарка труда и карьеры Кассы по безработице. На ярмарке будет более двадцати пяти работодателей и несколько партнеров Кассы по безработице.

Помимо местных работодателей из Ида-Вирумаа, на ярмарке будут также представлены работодатели из Таллинна, Харьюмаа, Рапламаа и других регионов.

Ярмарка будет открыта с 14:00 до 17:00 часов для всех, кто ищет работу или желает что-то изменить в своей карьере. На ярмарке будут проходить консультации по карьере, школьники смогут получить совет по выбору специальности. На ярмарку приглашаются также люди, которые сегодня работают, но которые задумываются о повышении квалификации или получении новой специальности. Информацию о курсах и обучении можно посмотреть на сайте www.töötajaõpi.ee.

Ярмарка труда и карьеры является для жителей региона хорошей возможностью пообщаться с работодателями и получить информацию о возможностях обучения. Работодатели могут найти на ярмарке новых работников. Вход на ярмарку свободный.

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