В Силламяэ уровень заражения превысил тысячу. Ратас едет в Ида-Вирумаа, чтобы ознакомиться с ситуацией

Решение посетить Ида-Вирумаа родилось во время видеомоста с представителями местных самоуправлений Северо-Востока, экстренных служб и Департамента здоровья. ”Возможность узнать мнение ида-вирусцев о том, что еще правительство может сделать как в общегосударственном масштабе, так и в конкретном регионе, очень важна, и я за нее очень благодарен, — сказал премьер-министр Юри Ратас. — Вся Эстония объединена одной целью — обуздать распространение коронавируса и уменьшить его разрушительное влияние на экономику и благосостояние людей”.

Уровень распространение инфекции в Ида-Вирумаа сегодня составляет 808,88, что в два раза выше, чем в Харьюмаа. В Силламяэ кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек уже перевалил за тысячу. По оценке местных самоуправлений и специалистов Департамента здоровья, основной проблемой являются деятельность по интересам, а также любительский спорт и соревнования, проводящиеся в помещениях, поскольку именно они часто становятся очагами заражения. Кроме того, беспокоиться заставляет то, что многие люди продолжают ходить на работу с легкими симптомами простудных заболеваний.

”В этом регионе возможности работать удаленно не столь широки, поэтому особенно важно, чтобы работники и работодатели общими усилиями остановили распространение вируса в рабочих коллективах. Этого можно достичь, уменьшив число контактов как на работе, так и в частной жизни. Работодателям важно добиться, чтобы на работу ходили только здоровые сотрудники, а на рабочем месте соблюдались все меры предосторожности. Государство со своей стороны с 1 января обеспечит возможность получать компенсацию по больничному уже со второго дня болезни”, — сказал премьер-министр.

Департамент здоровья работает над тем, чтобы обеспечить Нарвскую больницу и Ида-Вирускую центральную больницу, а также региональное отделение самого департамента дополнительным персоналом и улучшить доступность услуг здравоохранения. В Ида-Вирумаа также усилено сотрудничество различных ведомств и местных самоуправлений. Учреждения социального попечения, персонал и клиенты которых пали жертвой болезни, также могут получить от государства дополнительную поддержку как в кадровых вопросах, так и по части средств индивидуальной защиты.