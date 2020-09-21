21.09.2020, 19:20

В Силламяэ у двух учеников обнаружен коронавирус: школа на полторы недели переходит на дистанционное обучение

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В Силламяэ у двух учеников обнаружен коронавирус: школа на полторы недели переходит на дистанционное обучение
Foto: Raivo Tasso

Вся Силламяэская гимназия со вторника переходит на полторы недели на дистанционное обучение, так как у двух учеников обнаружен коронавирус, пишет Põhjarannik.

Директор школы Арно Касенийт сообщил, что инфицированные коронавирусом ученики в разное время и разные ситуации соприкасались с большой частью школы.

Для предотвращения распространения вируса было решено временно перевести всю школу на дистанционное обучение. Есть риск, что инфицированные мальчики ездили в школу на автобусе из другого города.

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