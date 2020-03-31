В Силламяэ патрулируют улицы с помощью дронов и введен Instagram-дозор

В Силламяэ действует кризисная комиссия, которая согласно распоряжению Правительства в текущий период контролирует правило 2*2, то есть не более двух человек в общественном месте и дистанция два метра.
К контролю с воздуха административной территории Силламяэ приступил местный Открытый молодежный центр ESN с помощью которого члены кризисной комиссии и действующие патрули полиции располагают оперативной информацией соблюдения новых ограничительных мер в условиях чрезвычайного положения.
Вера Егорова, руководитель волонтерского движения города Силламяэ:
В первую очередь задачей волонтеров города является информирование населения через социальные медиа о состоянии обстановки в стране, доведения до сведения решений Правительства Эстонии. Люди не должны искать информацию, информация должна находить людей. В данной работе ежедневно принимают свыше 30 волонтеров.
Сотрудничество с кризисной комиссией Силламяэ и правоохранительными органами в Силламяэ введен Instagram-дозор. Это по принципу соседского дозора. Молодые люди сидят в Instagram, публикуют свои истории местонахождения. Если анализировать данную информацию, не выходя на улицу, можно в реальном времени представлять что происходит в городе. Молодежным работником только нужно оперативно реагировать. Или вести разъяснительную работу или если результатов нет подключать полицию.
Игорь Малышев руководитель молодежного центра ESN г. Силламяэ: ”Карантин принес другие методы и формы работы с молодежью. Появляются новые идеи, которые раньше и представить было сложно. Вот, например, последняя — патрулирование улицы с дрона. Мы видим группы людей через видео Дрона в режиме реального времени, сразу находим их в Instagram или других социальных сетях и связываемся. В ходе общения молодежные работники и психолог пытаются повлиять на их поведение, проинформировать о рисках и последствиях. Это работает!”, — говорит он.
Что такое патрулирование с дрона:
- Отсутствие контакта с предполагаемые распространителям инфекции
- Оперативность
- Большой охват территории
- Новый вызов для командной работы
Сейчас в стране сложилась ситуация, благополучный исход которой зависит от поведения и ответственности нас самих. Получается каждый в ответе не только за себя, но и за любого, кто находится рядом, будь то близкий или совершенно незнакомый человек. Иногда это тяжело понять и принять, мы стараемся помочь.
Патрулирование будет проходить до тех пор, пока мэр города Силламяэ не даст другого распоряжения. Для желающих нарушить новые правила социального поведения напоминаем, что полиция всегда рядом и готова выполнять распоряжения правительства.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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