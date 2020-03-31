В Силламяэ патрулируют улицы с помощью дронов и введен Instagram-дозор

К контролю с воздуха административной территории Силламяэ приступил местный Открытый молодежный центр ESN с помощью которого члены кризисной комиссии и действующие патрули полиции располагают оперативной информацией соблюдения новых ограничительных мер в условиях чрезвычайного положения.

Вера Егорова, руководитель волонтерского движения города Силламяэ:

В первую очередь задачей волонтеров города является информирование населения через социальные медиа о состоянии обстановки в стране, доведения до сведения решений Правительства Эстонии. Люди не должны искать информацию, информация должна находить людей. В данной работе ежедневно принимают свыше 30 волонтеров.

Сотрудничество с кризисной комиссией Силламяэ и правоохранительными органами в Силламяэ введен Instagram-дозор. Это по принципу соседского дозора. Молодые люди сидят в Instagram, публикуют свои истории местонахождения. Если анализировать данную информацию, не выходя на улицу, можно в реальном времени представлять что происходит в городе. Молодежным работником только нужно оперативно реагировать. Или вести разъяснительную работу или если результатов нет подключать полицию.