В Силламяэ открывается стационарный пункт тестирования на коронавирус

Пункт в Силламяэ станет третьим в регионе бесплатным стационарным пунктом тестирования на коронавирус. Ранее работали пункты в Кохтла-Ярве и Нарве. Пункт в Силламяэ, где проживает около 15 тысяч человек, открыт при участии Ида-Вируской центральной больницы.

"Мы уже с весны сотрудничаем с фирмами Medicum и Synlab – у нас есть договор. Сейчас увеличился очаг, поэтому лучше провести тестирование на месте, чтобы люди меньше ездили по городу и не распространяли вирус", - сказала руководитель сестринского отдела Ида-Вируской центральной больницы Алевтина Уусталу.

В приморском городе, по данным на четверг, числятся заболевшими 78 человек, что по коэффициенту кумулятивной заболеваемости в десяток раз превышает средний показатель по Эстонии.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!