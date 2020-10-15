В Силламяэ открывается стационарный пункт тестирования на коронавирус

Пункт в Силламяэ станет третьим в регионе бесплатным стационарным пунктом тестирования на коронавирус. Ранее работали пункты в Кохтла-Ярве и Нарве. Пункт в Силламяэ, где проживает около 15 тысяч человек, открыт при участии Ида-Вируской центральной больницы.
"Мы уже с весны сотрудничаем с фирмами Medicum и Synlab – у нас есть договор. Сейчас увеличился очаг, поэтому лучше провести тестирование на месте, чтобы люди меньше ездили по городу и не распространяли вирус", - сказала руководитель сестринского отдела Ида-Вируской центральной больницы Алевтина Уусталу.
В приморском городе, по данным на четверг, числятся заболевшими 78 человек, что по коэффициенту кумулятивной заболеваемости в десяток раз превышает средний показатель по Эстонии.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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