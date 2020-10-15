15.10.2020, 22:09

В Силламяэ открывается стационарный пункт тестирования на коронавирус


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Covid-19 testimine Tartu lauluväljakul
Koroonaviiruse testimine.Foto: Argo Ingver

С пятницы, 16 октября, жители Силламяэ и соседних волостей смогут сдать тест на коронавирус в стационарном пункте. До сих пор анализ на COVID-19 в городе брала выездная бригада медиков, пишет rus.err.

Пункт в Силламяэ станет третьим в регионе бесплатным стационарным пунктом тестирования на коронавирус. Ранее работали пункты в Кохтла-Ярве и Нарве. Пункт в Силламяэ, где проживает около 15 тысяч человек, открыт при участии Ида-Вируской центральной больницы.

"Мы уже с весны сотрудничаем с фирмами Medicum и Synlab – у нас есть договор. Сейчас увеличился очаг, поэтому лучше провести тестирование на месте, чтобы люди меньше ездили по городу и не распространяли вирус", - сказала руководитель сестринского отдела Ида-Вируской центральной больницы Алевтина Уусталу.

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