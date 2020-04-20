В Силламяэ от платы за места в детсадах были освобождены все родители, но с мая все изменится

Таким образом власти Силламяэ рассчитывают добиться слабой заполняяемости групп – ради минимизации риска распространения коронавируса. «В начале периода чрезвычайного положения около 75 процентов детей, у родителей которых была возможность последовать рекомендациям со стороны государства, не посещали детский сад.

В группах уменьшилось количество детей, а некоторые группы были вовсе закрыты. Услугами детских садов пользовались лишь те родители, которые по причине своей работы не могли оставить детей дома, в т.ч. работники передовой линии (спасатели, полицейские, медики и т.п.). С каждой неделей число детей в детских садах увеличивалось. На этой неделе детский сад посещали порядка 40 процентов детей, а к концу недели посещаемость увеличилась до 45 процентов», - сообщает горуправа Силламяэ. Управа сделала вывод, что принятое ранее решение об освобождении всех родителей от необходимости платить за детсады не способствует поддержанию достаточно низкой заполняемости детсадов.

Власти города решили с мая изменить подход к решению проблемы. «На заседании горуправы было принято решение, что с 1 мая от платы за место в детском саду будут освобождены те родители, чьи дети фактически не посещают детский сад во время чрезвычайного положения. Городское управление ещё раз обращается к родителям с просьбой не приводить детей в детский сад по мере возможности. Благодарим всех родителей, кто нашёл возможность оставить детей дома», - говорится в информационном сообщении управы.