06.11.2020, 14:53
В Силламяэ мужчина выстрелил из воздушки в незнакомого человека
Вчера в Силламяэ один мужчины выстрелил в из воздушки в другого.
Вчера в Силламяэ один мужчины выстрелил в из воздушки в другого.
Вчера полиция получила сообщение о том, что на Таллиннском шоссе в Силламяэ мужчина выстрелил в 29-летнего мужчину из пневматического ружья.
Отмечается, что мужчины между собой знакомы не были.
Полиция задержала стрелявшего и предъявила ему подозрение.
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