В Силламяэ мужчина выстрелил из воздушки в незнакомого человека

Вчера полиция получила сообщение о том, что на Таллиннском шоссе в Силламяэ мужчина выстрелил в 29-летнего мужчину из пневматического ружья.

Отмечается, что мужчины между собой знакомы не были.

Полиция задержала стрелявшего и предъявила ему подозрение.

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