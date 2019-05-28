В Силламяэ мужчина пришел в школу с пистолетом и угрожал им ребенку. Полиция: это был не родитель школьника

Директор школы в комментарии rus.err.ee назвала мужчину родителем школьника, который пришел разбираться с обижавшими его ребенка детьми, но полиция опровергла данную информацию.
Полиция прокомментировала инцидент:
Вчера утром в полицию поступило сообщение о том, что Ваналиннаской основной школе в Силламяэ 38-летний мужчина угрожал детям, а в отношении одного из них применил насилие. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого. Сегодня прокуратура ходатайствовала о его заключении под стражу.
По предварительным данным, перед уроками мужчина вошел в здание школы, где применил физическое насилия в отношении ученика пятого класса. После этого у него завязалась словесная перепалка с учеником девятого класса, в результате которой он толкнул мальчика и стал угрожать похожим на оружие предмет. Далее мужчина ушел из школы в неизвестном направлении.
Полицейский по работе с молодежью Нарвского отделения полиции Андрей Яровой сказал, что позже мужчина сам пришел в отделение, где и был задержан в качестве подозреваемого. ”Для выяснения обстоятельств случившегося полиция возбудила уголовное дело. Кроме проведения досудебных процессуальных действий со своей стороны в сотрудничестве со школой мы окажем всестороннюю помощь и поддержку детям, которые оказались напрямую замешаны в инциденте или стали его очевидцами”, — сообщил страж порядка.
”Ни одну проблему нельзя решить угрозами оружием и насилием, тем более в школе. Мы со всей серьезностью относимся к произошедшему в Ваналиннаской школе в Силламяэ инциденту. Задача взрослых — научить детей решать проблемы без применения насилия, поэтому применение насилия в отношении детей ни при каких обстоятельствах нельзя считать верным решением. Вчера мужчина был задержан, и сегодня прокуратура ходатайствует о его заключении под стражу”, — прокомментировал случившееся прокурор Рагнар Плисткин.
Ранее мужчина в уголовном порядке не наказывался.
Яровой отметил, что полиция постоянно сотрудничает с учебными заведениями по части предотвращения насилия в школах, в том числе в рамках проекта SA Kiusamisvaba Kool.
Директор сожалеет
Директор Ваналиннаской основной школы Ирина Лю сказала в комментарии rus.err.ee, что сожалеет, что взрослый человек беспрепятственно смог пройти в школу: "Вынуждена признать, что пространство в школе организовано так, что охрана не может контролировать его все. У нас родители могут приводить детей до гардероба, но иногда они поднимаются к администрации или учителям. Сегодня утром охранник был замещающий и не знал всех родителей в лицо, поэтому мужчина, который пришел в школу рано утром вместе с ребенком, не вызвал подозрений. Сложно утром ограничить поток людей и контролировать все пространство школы, но после инцидента мы уже обсуждаем, как улучшить систему охраны школы".