В Силламяэ мужчина пришел в школу с пистолетом и угрожал им ребенку. Это был разгневанный родитель

"Взрослый мужчина, предположительно чей-то родитель, вошел в здание школы и избил ребенка, предположительно пятиклассника, далее он пошел по коридору и задел идущего навстречу старшеклассника. Школьник, не знав что этот мужчина агрессивен, сделал ему замечание: ”мужчина, можно по-осторожнее?” Мужчина же достал пистолет и направил на ребенка, угрожая ему!" — пишет пожелавший остаться анонимным читатель.

"В школу приехала полиция, однако мужчина скрылся до их приезда. Как в учебное заведение, где имеется пост охраны, проник вооруженный агрессивно настроенный человек?", — вопрошает читатель.

По словам читателя, данная школа уже сталкивалась с подобным случаем лет 5-6 назад: "Тогда тоже агрессивный родитель избил на глазах детей мальчика за то, что он обидел его дочь. После этого инцидента недолгое время охрана пускала в школу [взрослых людей — прим. ред.] только по предварительной договоренности — записи к учителю на беседу. Спустя время контроль утих — вот и дети снова в опасности".

Пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова подтвердила Delfi, что в в понедельник, 27 мая, в 7:55 утра в 38-летний мужчина пришел в школу, где в коридоре задел 15-летнего подростка. После этого он достал похожий на оружие предмет и направил его на школьника, а затем скрылся.

Что касается обвинений в избиении другого ребенка, пресс-секретарь сообщила, что в школе никто не пострадал.

Вируская окружная прокуратура сообщает, что мужчина сам явился с повинной в отделение полиции. Его задержали, и инициировали уголовное делопроизводство по статье, рассматривающей грубое нарушение общественного порядка.

Полиция прокомментировала инцидент: