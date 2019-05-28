28.05.2019, 11:13

В Силламяэ мужчина пришел в школу с пистолетом и угрожал им ребенку. Это был разгневанный родитель

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существенно дополнено в 11:58
Андрей Данило
Андрей Данило
Редактор
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Tulistamine
TulistamineFoto: Eero Vabamägi

Читатель Delfi рассказал, что в Ваналиннаской основной школе в Силламяэ произошел инцидент, где взрослый мужчина угрожал ученику школы пистолетом. Вируская окружная прокуратура подтвердила Delfi данную информацию.

"Взрослый мужчина, предположительно чей-то родитель, вошел в здание школы и избил ребенка, предположительно пятиклассника, далее он пошел по коридору и задел идущего навстречу старшеклассника. Школьник, не знав что этот мужчина агрессивен, сделал ему замечание: ”мужчина, можно по-осторожнее?” Мужчина же достал пистолет и направил на ребенка, угрожая ему!" — пишет пожелавший остаться анонимным читатель.

"В школу приехала полиция, однако мужчина скрылся до их приезда. Как в учебное заведение, где имеется пост охраны, проник вооруженный агрессивно настроенный человек?", — вопрошает читатель.

По словам читателя, данная школа уже сталкивалась с подобным случаем лет 5-6 назад: "Тогда тоже агрессивный родитель избил на глазах детей мальчика за то, что он обидел его дочь. После этого инцидента недолгое время охрана пускала в школу [взрослых людей — прим. ред.] только по предварительной договоренности — записи к учителю на беседу. Спустя время контроль утих — вот и дети снова в опасности".

Пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова подтвердила Delfi, что в в понедельник, 27 мая, в 7:55 утра в 38-летний мужчина пришел в школу, где в коридоре задел 15-летнего подростка. После этого он достал похожий на оружие предмет и направил его на школьника, а затем скрылся.

Что касается обвинений в избиении другого ребенка, пресс-секретарь сообщила, что в школе никто не пострадал.

Вируская окружная прокуратура сообщает, что мужчина сам явился с повинной в отделение полиции. Его задержали, и инициировали уголовное делопроизводство по статье, рассматривающей грубое нарушение общественного порядка.

Полиция прокомментировала инцидент:

Вчера утром в полицию поступило сообщение о том, что Ваналиннаской основной школе в Силламяэ 38-летний мужчина угрожал детям, а в отношении одного из них применил насилие. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого. Сегодня прокуратура ходатайствовала о его заключении под стражу.

По предварительным данным, перед уроками мужчина вошел в здание школы, где применил физическое насилия в отношении ученика пятого класса. После этого у него завязалась словесная перепалка с учеником девятого класса, в результате которой он толкнул мальчика и стал угрожать похожим на оружие предмет. Далее мужчина ушел из школы в неизвестном направлении.

Полицейский по работе с молодежью Нарвского отделения полиции Андрей Яровой сказал, что позже мужчина сам пришел в отделение, где и был задержан в качестве подозреваемого. ”Для выяснения обстоятельств случившегося полиция возбудила уголовное дело. Кроме проведения досудебных процессуальных действий со своей стороны в сотрудничестве со школой мы окажем всестороннюю помощь и поддержку детям, которые оказались напрямую замешаны в инциденте или стали его очевидцами”, — сообщил страж порядка.

”Ни одну проблему нельзя решить угрозами оружием и насилием, тем более в школе. Мы со всей серьезностью относимся к произошедшему в Ваналиннаской школе в Силламяэ инциденту. Задача взрослых — научить детей решать проблемы без применения насилия, поэтому применение насилия в отношении детей ни при каких обстоятельствах нельзя считать верным решением. Вчера мужчина был задержан, и сегодня прокуратура ходатайствует о его заключении под стражу”, — прокомментировал случившееся прокурор Рагнар Плисткин.

Ранее мужчина в уголовном порядке не наказывался.

Яровой отметил, что полиция постоянно сотрудничает с учебными заведениями по части предотвращения насилия в школах, в том числе в рамках проекта SA Kiusamisvaba Kool.

Директор сожалеет

Директор Ваналиннаской основной школы Ирина Лю сказала в комментарии rus.err.ee, что мужчина пришел выяснять в младший класс, кто обижает его ребенка.

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Она сожалеет, что взрослый человек беспрепятственно смог пройти в школу: "Вынуждена признать, что пространство в школе организовано так, что охрана не может контролировать его все. У нас родители могут приводить детей до гардероба, но иногда они поднимаются к администрации или учителям. Сегодня утром охранник был замещающий и не знал всех родителей в лицо, поэтому мужчина, который пришел в школу рано утром вместе с ребенком, не вызвал подозрений. Сложно утром ограничить поток людей и контролировать все пространство школы, но после инцидента мы уже обсуждаем, как улучшить систему охраны школы".

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