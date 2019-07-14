В Силламяэ 10-летний мальчик совершил самоубийство

Как стало известно Delfi, в Силламяэ совершил суицид 10-летний мальчик — повесился у себя дома. Полиция подтвердила, что эта трагедия произошла в среду, 10 июля. Заведено уголовное делопроизводство.

По словам читательницы Евгении (имя изменено, настоящее редакции известно), у мальчика были серьезные проблемы из-за травли в школе: "Его очень сильно обижали в школе и караулили во дворе вне школьного времени. Ребенок прежде чем выйти на улицу, внимательно смотрел в окна, нет ли там его обидчиков. У него "выбивали" деньги в школе, даже из кружков дожидались".

Полиция сообщила, что сотрудники полиции общались с обоими семьями — и пострадавшего, и обидчика. Как утверждает полиция, серьезного конфликта не было.

"В вечер смерти мальчика родители были дома. Мальчик находился у себя в комнате, когда мама зашла укладывать его спать. Тогда и обнаружила труп. Установлено, что ему звонили несколько раз накануне самоубийства. Номер в телефоне не был записан и он не известен родителям", — добавила Евгения, которая изложила информацию в письменном виде.

Директор Силламяэской Ваналиннаской школы Ирина Лю подтвердила информацию о самоубийстве ученика, но больше рассказать не смогла, сославшись на следствие: "Действительно произошло большое несчастье".

Директор добавила, ознакомившись с предоставленной читательницей информацией, что "человек не знал ни ребенка, ни обстоятельств происходившего".

Полиция подтвердила Delfi, что вечером 10 июля в Силламяэ в одной из квартир был обнаружен труп 10-летнего мальчика. Полученные в рамках уголовного делопроизводства данные указывают, что смерть ребенка не была насильственной. Несмотря на это, следствие все же продолжается с целью выяснения точных обстоятельств этого трагического случая.