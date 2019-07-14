В Силламяэ 10-летний мальчик совершил самоубийство
Идаская префектура подтвердила Delfi информацию, что в Силламяэ 10-летний ученик Силламяэской Ваналиннаской школы совершил самоубийство.
Идаская префектура подтвердила Delfi информацию, что в Силламяэ 10-летний ученик Силламяэской Ваналиннаской школы совершил самоубийство.
Как стало известно Delfi, в Силламяэ совершил суицид 10-летний мальчик — повесился у себя дома. Полиция подтвердила, что эта трагедия произошла в среду, 10 июля. Заведено уголовное делопроизводство.
По словам читательницы Евгении (имя изменено, настоящее редакции известно), у мальчика были серьезные проблемы из-за травли в школе: "Его очень сильно обижали в школе и караулили во дворе вне школьного времени. Ребенок прежде чем выйти на улицу, внимательно смотрел в окна, нет ли там его обидчиков. У него "выбивали" деньги в школе, даже из кружков дожидались".
Полиция сообщила, что сотрудники полиции общались с обоими семьями — и пострадавшего, и обидчика. Как утверждает полиция, серьезного конфликта не было.
"В вечер смерти мальчика родители были дома. Мальчик находился у себя в комнате, когда мама зашла укладывать его спать. Тогда и обнаружила труп. Установлено, что ему звонили несколько раз накануне самоубийства. Номер в телефоне не был записан и он не известен родителям", — добавила Евгения, которая изложила информацию в письменном виде.
Директор Силламяэской Ваналиннаской школы Ирина Лю подтвердила информацию о самоубийстве ученика, но больше рассказать не смогла, сославшись на следствие: "Действительно произошло большое несчастье".
Директор добавила, ознакомившись с предоставленной читательницей информацией, что "человек не знал ни ребенка, ни обстоятельств происходившего".
Полиция подтвердила Delfi, что вечером 10 июля в Силламяэ в одной из квартир был обнаружен труп 10-летнего мальчика. Полученные в рамках уголовного делопроизводства данные указывают, что смерть ребенка не была насильственной. Несмотря на это, следствие все же продолжается с целью выяснения точных обстоятельств этого трагического случая.
"Во избежание распространения различных спекуляций, считаем нужным добавить, что с семьей умершего мальчика полиция столкнулась впервые осенью прошлого года", — комментирует пресс-секретарь Восточной префектуры Департамента полиции и погранохраны Кристина Костина.
Вмешательство полиции потребовалось из-за возможных межличностных недопониманий в школе между мальчиком и другим учеником. Полиция отмечает, что местный молодежный полицейский общался с обеими сторонами (в том числе и с их родителями) и сразу же задействовал социального работника школы.
"Когда мы убедились, что данное недоразумение не требует вмешательства полиции, с социальным работником все же осталась договоренность, что школа будет по-прежнему держать молодежного полицейского в курсе происходящего. К тому же молодежный полицейский посещает эту школу, как минимум, раз в неделю", — говорит Костина.
"В январе этого года между этими двумя ребятами произошло устное недоразумение. Для его разрешения социальный работник, психолог и молодежный полицейский провели с ними беседу. После этого в полицию не поступало ни одного сигнала о том, что между этими двумя ребятами могли быть еще какие-либо разногласия", — добавила пресс-секретарь полиции.
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