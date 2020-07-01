В садовые товарищества Ида-Вирумаа наведаются инспекторы

Цель данных рейдов — убедиться, что в садовых товариществах выполнены элементарные требования безопасности: в домах имеется дымовой датчик в исправном состоянии, а печи и камины обслуживаются, согласно всем требованиям, в том числе и при привлечении лицензированного трубочиста, сообщает управа Силламяэ.

”Подобные контрольные рейды уже стали традиционными. Для Спасательного департамента важно, чтобы люди жили в безопасной среде. Не имеет значения, ночуете вы в дачном домике одну ночь или все 365, важно, чтобы безопасность была обеспечена постоянно. К примеру, рейды июня прошлого года показали следующие результаты: из 120 проверенных садовых домов с недочетами были 70. В случае 63 строений проблема была с дымовым датчиком, он либо отсутствовал, либо был приобретен, но не установлен, как положено. С точки зрения Спасательного департамента последнее означает, что фактически дымовой датчик у вас отсутствует”, — объяснил руководитель бюро надзора за пожарной безопасностью Восточного спасательного центра Марти Сийм.

Вдобавок Спасательный департамент обратит внимание на опасные водоемы, расположенные в районе садовых домов или дач. Нередки случаи, когда люди используют для полива воду из близлежащих прудов или рвов, в то время как последние для этого не приспособлены и опасны, или же дачники переоценивают свои силы, подвергая опасности свои здоровье и жизнь, в самом трагичном случае тонут.