В российском Ивангороде продлят променад в следующем году. По большей части на европейские деньги

- Скажите, то, что этот проект реализуется на границе, не создает каких-то проблем? Не может ли получиться так, что эта зона однажды будет закрыта для прохода?
- Ведь ходят же сейчас люди. И все предварительные согласования уже сделаны. Тут нет поводов для беспокойства.
- Когда построили забор у границы, то у многих это вызвало впечатление, что подходы к реке закроют. Не может ли получиться так, что на променад однажды будет не попасть?
- Все эти моменты, разумеемся, обсуждаются с пограничниками. Конечно, на променад можно будет пройти и там прогуляться.
По Программе приграничного сотрудничества ”Эстония-Россия” 2014-2020 2 млн евро получит в свое распоряжение Нарва и около 2,4 млн — Ивангород, для строительства променадов.
В Нарве променад продолжат от улицы Рая (спуск с реке от улицы Пушкина) до Липовки. Планируется реконструировать два моста, ведущие на остров, построить новое сооружение для ”моржей”.
Часть променада будет асфальтовой, а часть — дощатой.
Также есть планы благоустроить смотровую площадку 5-кронового вида на две крепости.