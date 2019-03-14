14.03.2019, 15:15

В российском Ивангороде продлят променад в следующем году. По большей части на европейские деньги

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Роман Викулов
Роман Викулов
EST 3
Narvas 22.02
Narvas 22.02Foto: Eero Vabamägi

Заместитель главы администрации Ивангорода Татьяна Шарова сказала Delfi, что строительные работы по продолжению ивангородского променада могут начаться в следующем году, а финансирование проекта по большей части обеспечивается Евросоюзом.

Dmitri Arakcheev

”Сейчас активно обсуждается подготовка проекта продолжения променада, рассказывает Татьяна Шарова. — Со стороны Еврокомиссии есть предварительное одобрение того, что проект получит финансирование. Нам еще нужно сделать определенные шаги, чтобы добиться положительного результата, но мы уже близки к цели. И я думаю, что в конце этого года или в начале следующего финансирование будет обеспечено. Общая сумма, которая будет направлена на строительство променадов, нарвского и ивангородского, составляет около четырех с половиной миллионов евро. На российский пойдет два с половиной миллиона евро”.

- Если все будет происходить идеальным образом, когда может начаться строительство?

- Нарва планирует начать в этом году, а мы чуть позже — в следующем.

- Средства, на которые будет строиться променад в Ивангороде — европейские, или есть и российское самофинансирование?

- Да, конечно. В целом — четыре источника финансирования. Европейская часть составляет около 55 процентов. 25 процентов — это российский бюджет, 10 процентов — эстонский и 10 процентов — со стороны участвующих в программе партнеров.

- До какого места планируется продлить ивангородский променад?

- До моста, то есть примерно на 500 метров.

- Скажите, то, что этот проект реализуется на границе, не создает каких-то проблем? Не может ли получиться так, что эта зона однажды будет закрыта для прохода?

- Ведь ходят же сейчас люди. И все предварительные согласования уже сделаны. Тут нет поводов для беспокойства.

- Когда построили забор у границы, то у многих это вызвало впечатление, что подходы к реке закроют. Не может ли получиться так, что на променад однажды будет не попасть?

- Все эти моменты, разумеемся, обсуждаются с пограничниками. Конечно, на променад можно будет пройти и там прогуляться.

По Программе приграничного сотрудничества ”Эстония-Россия” 2014-2020 2 млн евро получит в свое распоряжение Нарва и около 2,4 млн — Ивангород, для строительства променадов.

В Нарве променад продолжат от улицы Рая (спуск с реке от улицы Пушкина) до Липовки. Планируется реконструировать два моста, ведущие на остров, построить новое сооружение для ”моржей”.

Часть променада будет асфальтовой, а часть — дощатой.

Также есть планы благоустроить смотровую площадку 5-кронового вида на две крепости.

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