В российском Ивангороде продлят променад в следующем году. По большей части на европейские деньги

Dmitri Arakcheev

”Сейчас активно обсуждается подготовка проекта продолжения променада, рассказывает Татьяна Шарова. — Со стороны Еврокомиссии есть предварительное одобрение того, что проект получит финансирование. Нам еще нужно сделать определенные шаги, чтобы добиться положительного результата, но мы уже близки к цели. И я думаю, что в конце этого года или в начале следующего финансирование будет обеспечено. Общая сумма, которая будет направлена на строительство променадов, нарвского и ивангородского, составляет около четырех с половиной миллионов евро. На российский пойдет два с половиной миллиона евро”.

- Если все будет происходить идеальным образом, когда может начаться строительство?

- Нарва планирует начать в этом году, а мы чуть позже — в следующем.

- Средства, на которые будет строиться променад в Ивангороде — европейские, или есть и российское самофинансирование?

- Да, конечно. В целом — четыре источника финансирования. Европейская часть составляет около 55 процентов. 25 процентов — это российский бюджет, 10 процентов — эстонский и 10 процентов — со стороны участвующих в программе партнеров.

- До какого места планируется продлить ивангородский променад?

- До моста, то есть примерно на 500 метров.