В России придумали, как уменьшить пробки на границе с Эстонией

О новом алгоритме работы 15 мая на совместном совещании договорились представители ПУ ФСБ, ФБУ ”Росавтотранс”, ФГКУ ”Росгранстрой” и компании-перевозчики, рассказал ”Фонтанке” замдиректора Санкт-Петербургского филиала ФГКУ ”Росгранстрой” Дмитрий Ваньчков.

Рейсовые автобусы имеют право приоритетного проезда, но не всегда автобусы прибывают к границе в установленное время, а некоторые перевозчики назначают без предупреждения дополнительные рейсы, что приводит к очередям. Из-за этого время прохождения границы для пассажиров может затянуться в несколько раз. Особенно остро проблема стоит на МАПП ”Ивангород”, где подъездная дорога к пункту пропуска очень узкая.

”Таможенники и пограничники выстраивают свою работу в соответствии с установленным расписанием. Рейсовые автобусы иногда прибывают не по графику, потому что, например, расчётное время было выбрано неверно, кого-то подождали, или водитель ехал со скоростью 80 км/ч вместо 60. В результате одновременно к границе могут подъехать три автобуса, силы пограничников направляют на них, и их не достаёт для тех, кто идёт в обыкновенном порядке. Из-за этого, в том числе, возникают очереди, страдают другие участники движения”, — пояснил Ваньчков.

Ситуация усугубляется тем, что количество регулярных рейсов в последнее время растёт.