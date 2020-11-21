В разгар второй волны в Нарве проходит подростковая дискотека. Организаторы не видят проблемы(17)
RusDelfi связался с представителями клуба Geneva и Департаментом здоровья. У них разный взгляд на предстоящее мероприятие в ночном клубе.
RusDelfi связался с представителями клуба Geneva и Департаментом здоровья. У них разный взгляд на предстоящее мероприятие в ночном клубе.
Cегодня вечером в Нарве в клубе Geneva пройдет School party — дискотека для 12-17 летних. При этом правительство настоятельно рекомендует отказаться от мероприятий в закрытых помещениях. Тем более в Ида-Вирумаа, где кумулятивный показатель заболеваемости сейчас самый высокий в стране — 689.22. Управляющий клуба Владимир Арет не видит в этом проблемы. "Никто не запрещает проводить подобные вечеринки", — сказал он корреспонденту RusDelfi.
По словам Арета, во всех странах сейчас сложная ситуация, но везде проводят дискотеки и конференции. "У нас большой клуб. Придет около 70 человек. Они не будут близко находиться друг к другу", — подчеркивает представитель Geneva. Он отметил, что маски необязательны. В целом он не видит причины, почему клуб не должен работать.
Департамент здоровья ответил Delfi, что с ними не консультировались до проведения этого мероприятия в Нарве. "Конечно, не стоит в нынешней ситуации проводить праздники. Призываем организаторов и местное самоуправление отменить эту дискотеку и другие подобные встречи", — настоятельно рекомендует Эйки Кингсепп из Департамента здоровья.
За прошедшие сутки в Ида-Вирумаа 83 человека сдали положительный анализ на коронавирус.
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