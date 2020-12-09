В Пюхтицком монастыре возник коронавирусный очаг

Пресс-секретарь Департамента здоровья Мерилин Верник сказала ERR, что по состоянию на 9 декабря в очаге 11 инфицированных, но их число может увеличиться.

Верник отметила, что в Ида-Вирумаа выделяют 35 различных очагов, но из-за эпидемического распространения вируса заразиться можно в любой точке страны.

Согласно новому распоряжению правительства, церкви другие места проведения религиозных обрядов Ида-Вирумаа продолжат работу, однако там должны соблюдаться требование максимально 50-процентной заполняемости, правило 2+2, обязанность носить маску и использовать дезинфицирующие средства.

Правительство просит церкви и других лиц, проводящих религиозные обряды, во время причастия и других таинств также принимать меры, необходимые для предотвращения распространения вируса.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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