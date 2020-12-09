В Пюхтицком монастыре возник коронавирусный очаг

Департамент здоровья зарегистрировал во вторник в Пюхтицком монастыре в Ида-Вирумаа очаг инфицирования коронавирусом, пишет rus.err.ee.
Пресс-секретарь Департамента здоровья Мерилин Верник сказала ERR, что по состоянию на 9 декабря в очаге 11 инфицированных, но их число может увеличиться.
Верник отметила, что в Ида-Вирумаа выделяют 35 различных очагов, но из-за эпидемического распространения вируса заразиться можно в любой точке страны.
Согласно новому распоряжению правительства, церкви другие места проведения религиозных обрядов Ида-Вирумаа продолжат работу, однако там должны соблюдаться требование максимально 50-процентной заполняемости, правило 2+2, обязанность носить маску и использовать дезинфицирующие средства.
Правительство просит церкви и других лиц, проводящих религиозные обряды, во время причастия и других таинств также принимать меры, необходимые для предотвращения распространения вируса.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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