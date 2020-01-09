В последний день российских новогодних каникул ситуация на нарвском участке границы была необычной

Член правления организующего движение автомобилей к границе предприятия Transservis-N Владимир Мижуй днем в среду сказал вашему корреспонденту, что ситуация очень спокойная, столпотворения нет и близко.

В живой очереди было не более 30 машин, на мосту ”Дружба” транспорт почти отсутствовал, что очень важный показатель. Сама зона ожидания Transservis-N была непривычно пуста — собиралось не более 10 машин.

К вечеру желающих проехать в Россию прибавилось, но не значительно, ночью опять же большой очереди не было, а утром в четверг зона ожидания пустовала.

- Как вы в целом оцениваете то, как на границе прошли эти праздники?

- Конечно, в этот период нагрузка возрастает в два раза на пограничников. В понедельник и вторник, например, границу пересекли примерно по 1200 автомобилей, что близко к рекорду. До 23 тысяч человек перемещались на российскую сторону каждый день, в то время как обычно их около 12 тысяч, рассказывает Мижуй.