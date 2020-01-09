В последний день российских новогодних каникул ситуация на нарвском участке границы была необычной

Он обращает внимание на то, что в связи с введением электронных виз для желающих посетить Петербург и Ленинградскую область граждан Европы, у российских пограничников работы прибавилось, так как через Ивангород по ним едут не только жители Эстонии, но и Латвии, Литвы, Польши, Северных стран.
По оценке ”главного по очереди”, именно электронные визы в первую очередь привели к тому, что в эти новогодние праздники из Нарвы в Ивангород проехало примерно в полтора раза больше автомобилей и автобусов.
”На проверку этих виз уходит больше времени, но россияне справляются, — утверждает Мижуй, указывая на то, что в праздничный период с обеих сторон границы работает в два раза больше пограничников.
Возникновению заметных проблем в движении автомобильной очереди способствовали дополнительные поезда Таллинн-Москва. В Transservis-N видели, как во время прохождения ими Нарвы и Ивангорода транспортный поток через мост ”Дружба” замедляется, ”так как пограничники считают приоритетным максимально быстрое прохождение границы поездами и автобусами”.
Отвечая на вопрос, как, по его информации, обстоят дела введением электронной очереди на ивангородской стороне, Владимир Мижуй говорит, что ”совместная с Эстонией, с ЕС, работа над этим идет, но когда будет закончена мы не знаем”. То есть это, по всей вероятности, вопрос не самого ближайшего времени.
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