09.01.2020, 14:10

В последний день российских новогодних каникул ситуация на нарвском участке границы была необычной


Роман Викулов
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В последний день российских новогодних каникул ситуация на нарвском участке границы была необычной
Foto: Роман Викулов, Delfi

В последний день новогодних каникул россиян, 8 января, столпотворения на границе ЭР и РФ не наблюдалось. Накануне в Россию из Нарвы проехало заметно больше транспортных средств, что совершенно необычно. Но в целом в период этих праздников транспортный поток был примерно в полтора раза большим, чем год назад.

Член правления организующего движение автомобилей к границе предприятия Transservis-N Владимир Мижуй днем в среду сказал вашему корреспонденту, что ситуация очень спокойная, столпотворения нет и близко.

В живой очереди было не более 30 машин, на мосту ”Дружба” транспорт почти отсутствовал, что очень важный показатель. Сама зона ожидания Transservis-N была непривычно пуста — собиралось не более 10 машин.

К вечеру желающих проехать в Россию прибавилось, но не значительно, ночью опять же большой очереди не было, а утром в четверг зона ожидания пустовала.

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- Как вы в целом оцениваете то, как на границе прошли эти праздники?

- Конечно, в этот период нагрузка возрастает в два раза на пограничников. В понедельник и вторник, например, границу пересекли примерно по 1200 автомобилей, что близко к рекорду. До 23 тысяч человек перемещались на российскую сторону каждый день, в то время как обычно их около 12 тысяч, рассказывает Мижуй.

Он обращает внимание на то, что в связи с введением электронных виз для желающих посетить Петербург и Ленинградскую область граждан Европы, у российских пограничников работы прибавилось, так как через Ивангород по ним едут не только жители Эстонии, но и Латвии, Литвы, Польши, Северных стран.

По оценке ”главного по очереди”, именно электронные визы в первую очередь привели к тому, что в эти новогодние праздники из Нарвы в Ивангород проехало примерно в полтора раза больше автомобилей и автобусов.

”На проверку этих виз уходит больше времени, но россияне справляются, — утверждает Мижуй, указывая на то, что в праздничный период с обеих сторон границы работает в два раза больше пограничников.

Возникновению заметных проблем в движении автомобильной очереди способствовали дополнительные поезда Таллинн-Москва. В Transservis-N видели, как во время прохождения ими Нарвы и Ивангорода транспортный поток через мост ”Дружба” замедляется, ”так как пограничники считают приоритетным максимально быстрое прохождение границы поездами и автобусами”.

Отвечая на вопрос, как, по его информации, обстоят дела введением электронной очереди на ивангородской стороне, Владимир Мижуй говорит, что ”совместная с Эстонией, с ЕС, работа над этим идет, но когда будет закончена мы не знаем”. То есть это, по всей вероятности, вопрос не самого ближайшего времени.

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