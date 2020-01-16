В поселке Ольгина под Нарвой нашли два трупа

По предварительной оценке медиков, причиной смерти стали проблемы со здоровьем.

По сообщению Вируской окружной прокуратуры, это были мать и сын, внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.

По первоначальной оценке медиков, смерть наступила в результате проблем со здоровьем.

Точную причину смерти установит экспертиза