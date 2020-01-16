16.01.2020, 15:59

В поселке Ольгина под Нарвой нашли два трупа

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Olgina airfield bomb
Olgina airfield bombFoto: Sergei Stepanov, NPA

Вечером, 14 января, в квартире одного из домов поселка Ольгина под Нарвой, нашли тела 80-летней женщины и 57-летнего мужчины, передает rus.err.ee.

По предварительной оценке медиков, причиной смерти стали проблемы со здоровьем.

По сообщению Вируской окружной прокуратуры, это были мать и сын, внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.

По первоначальной оценке медиков, смерть наступила в результате проблем со здоровьем.

Точную причину смерти установит экспертиза

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