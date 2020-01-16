В поселке Ольгина под Нарвой нашли два трупа

Вечером, 14 января, в квартире одного из домов поселка Ольгина под Нарвой, нашли тела 80-летней женщины и 57-летнего мужчины, передает rus.err.ee.
По предварительной оценке медиков, причиной смерти стали проблемы со здоровьем.
По сообщению Вируской окружной прокуратуры, это были мать и сын, внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.
По первоначальной оценке медиков, смерть наступила в результате проблем со здоровьем.
Точную причину смерти установит экспертиза
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