В поддержку отправленного в отставку мэра Нарвы собрано 2856 подписей

Сегодня инициативная группа сообщила, что всего было собрано 2856 подписей.

По словам Аллы Деловой, необходимо собрать 550 подписей нарвитян, чтобы предоставить в горсобрание документ о выставлении Евграфова на пост мэра Нарвы от имени жителей.

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