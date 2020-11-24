В поддержку отправленного в отставку мэра Нарвы собрано 2856 подписей

На протяжении недели нарвская инициативная группа Дмитрий Мелис, Алла Деловая и Андрей Зайцев собирали подписи в поддержку бывшего мэра Нарвы Алексея Евграфова, которого на прошлой неделе отправили в отставку.
Сегодня инициативная группа сообщила, что всего было собрано 2856 подписей.
По словам Аллы Деловой, необходимо собрать 550 подписей нарвитян, чтобы предоставить в горсобрание документ о выставлении Евграфова на пост мэра Нарвы от имени жителей.
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