24.11.2020, 12:53

В поддержку отправленного в отставку мэра Нарвы собрано 2856 подписей

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Aleksei Jevgrafov
Aleksei JevgrafovFoto: Tiit Blaat

На протяжении недели нарвская инициативная группа Дмитрий Мелис, Алла Деловая и Андрей Зайцев собирали подписи в поддержку бывшего мэра Нарвы Алексея Евграфова, которого на прошлой неделе отправили в отставку.

Сегодня инициативная группа сообщила, что всего было собрано 2856 подписей.

По словам Аллы Деловой, необходимо собрать 550 подписей нарвитян, чтобы предоставить в горсобрание документ о выставлении Евграфова на пост мэра Нарвы от имени жителей.

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