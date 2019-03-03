В Ольгина Delfi избирателей не дождался

В Нарва-Йыэсуу три избирательных участка — в самом приморском городке, объединившемся в рамках административной реформы с волостью Вайвара, а также — в Ольгина и Синимяэ.

Roman Vikulov, Delfi

На участке в Ольгина Delfi после обеда не дождался ни одного избирателя в течении 15 минут.

Всего там с учетом предварительного и электронного голосования успело выразить свою волю около 100 из 350 приккрепленных к участку избирателей.

Roman Vikulov, Delfi

На участке в Синимяэ также было неоживленно. В течение минут двадцати на участок пришел один избиратель.

Roman Vikulov, Delfi

По состоянию на 12:00 там проголосовало 32 процента из примерно 400 избирателей, в то время как по республике к тому моменту свой выбор сделали почти 47 процентов имеющих право голоса. По Ида-Вирумаа явка по состоянию на полдень составляла чуть больше 30 процентов.

На участке в Синимяэ сегодня к двум часам проголосовала пара десятков человек, примерно четверть из них — молодежь, сказали в избирательной комиссии.

В избирательных комиссиях двух участков Нарва-Йыэсуу говорят, что голосование проходит очень спокойно и ничего примечательного не происходит.