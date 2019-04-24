В нарвском арт-клубе Ro-Ro пройдет легендарный фестиваль ”Грачи прилетели”

- Как раз после ремонта ДК формат фестиваля не очень-то вписывается в эти стены. Я был там на одном из концертов, и мне не кажется в акустическом плане этот зал не очень-то хорошо подходит под рок-концерты. Но самое главное, это, конечно, то, что именно Ro-Ro — это клуб развивающий именно неформальную, андеграундную культуру, то есть это просто оптимальное место для такого рода мероприятий.

- А почему, например, не Vaba Lava. Там прекрасный зал, а у театрального центра есть амбиции стать и центром музыкальной жизни?

- Может быть, когда-нибудь… Но в Ro-Ro, просто глядя на состав участников, все это вписывается гораздо лучше. Спрашивают, в чем фишка вашего фестиваля? Прежде всего в том, чтобы дать возможность выступить группам про которые мало кто знает. У Ro-Ro есть своя постоянная публика, которой комфортнее именно в этом месте. По-моему, все это должно происходить подальше от города, поближе к реке. Опять же у нас пока нет в программе звезд, то есть имеет место и финансовый момент.

- Про финансовый момент. Есть какая-то спонсорская помощь, может быть, со стороны фондов, организаций?

- Конечно, основные затраты берет на себя клуб Ro-Ro. Вообще, особенность фестиваля для групп в том, что это выступления ”за тарелку щей”, то есть он рассчитан на энтузиастов, которые хотят выступить, а не заработать. На хороших музыкантов, которым выступить особенно-то и негде. Между тем, в плане финансирования есть один интересный момент, родившийся спонтанно. Некоторые музыканты спрашивали о том, не смогут ли организаторы оплатить дорогу, в том числе фанатам группы, взять вопрос питания на себя. И появилось два-три частных спонсора, по принципу ”мне нравится эта группа, и я ей помогаю, даю ей деньги на бензин”. Возможно, эта схема и будет развиваться.

- Я знаю, что не все подавшие заявки группы вошли в программу, и был отбор. По каким принципам он производился?

- Действительно желающим было больше, чем выйдет на сцену. Больше двадцати командам просто технически невозможно организовать выступления за два дня в нашем случае. Сначала пошли по принципу, что те группы, которые выступали уже не раз на ”Грачах”, в Ro-Ro являются постоянными гостями, то путь лучше пропустят этот фестиваль, тем более, что, вероятно, у них будет возможность выступить и осенью, когда ”грачи улетят”. Потом старались достичь стилевого разнообразия, и во имя баланса кому-то отказали. А вообще, отдавали предпочтение эстонским командам, которые впервые приедут в Нарву. Отмечу, что в программе есть и нарвские зрелые команды.

- Не хотите ли вы как-то использовать то, что Нарва не теряет надежды стать Культурной столицей Европы 2024 года? Внести свой вклад и, может быть, получить какую-то поддержку от города?

- Фестиваль бы хорошо вписался в программу Культурной столицы. Он особенный. Пока надеемся на то, что ”Грачи улетели” появится в серии культурных мероприятий ”Нарва — осенняя столица Эстонии”.

В рамках фестиваля ”Грачи прилетели” 26-27 апреля выступят:

Rattlecan Paintjob [Tallinn, EST]

Альвеола [Saint Petersburg, RUS]

Avenova [Narva, EST]

Jadira [Tallinn, EST]

PööLoY GLääNZ [Pärnu, EST]

Грехъ [Tallinn, EST]

OL* [Pärnu, EST]

Monstera [Sillamäe, EST]

СВС [Narva, EST]

Vavilon [Narva, EST]

M.O.R.A. [Narva, EST]

Там и Тут [Narva, EST]

KIN DZA DZA

Vulgari Moribus [Narva, EST]

XS Denied [Tallinn, EST]

MacKelpie [Kõrkküla, EST]

Radium [Narva, EST]

OGMA [Saint Petersburg, RUS]

Horizon-s [Tallinn, EST]

Teravmoon [Tallinn, EST]

Билет на один фестивальный день — 7 евро, на два — 10.

28 апреля, дополнительный день

Александр Чернецкий и Absolut-2

Стоимость билета — 10 евро. Деньги от продаж билетов пойдут на лечение легендарного российского музыканта, лидера группы ”Разные люди”.

Absolut-2: 16.00

Александр Чернецкий: 18.00