В Нарвский колледж было подано свыше 600 заявлений на поступление

По словам академического директора Нарвского колледжа Май-Лийз Пальгинымм: ”Результаты приема очень хорошие. Удивила программа ”Работа с молодежью”, поскольку обычно на дневную форму обучения подают меньше заявок, чем на сессионную форму обучения. А в этом году на одно место стационара претендует 4,6 человек. Хороший результат и у программы прикладного высшего образования ”Предпринимательство и дигитальные решения”, конкурс на которую составил пять человек на место. На данную программу получено на треть больше заявлений, чем в прошлом году. По-прежнему большой конкурс на программу ”Педагог детских дошкольных учреждений в многоязычной учебной среде” — 5,3 человека на место. Программа популярна, потому что обучение проходит в сессионной форме, что подходит работающим людям. Студенты этой специальности часто уже работают в детских садах, поэтому их мотивация, а также ожидания от учебы гораздо выше”.

Третий год Нарвский колледж продолжает рекламную кампанию за границей, чтобы сделать дневное обучение международным. Конкурс для иностранных и местных абитуриентов один, но приехавшие из-за границы студенты должны сначала пройти годовой курс углубленного изучения эстонского языка, чтобы позже приступить к обучению по специальностям на эстонском языке. В этом году ”заграничный” набор велся по трем специальностям: ”Разработка инфотехнологических систем”, ”Работа с молодежью” и ”Языки и многоязычие в школе”. Из-за рубежа в этом году поступило 150 заявлений, что на 15% ниже, чем в прошлом году, это было обусловлено изменением в условиях подачи документов — иностранные абитуриенты, подающие заявление не через SAIS, должны были оплатить взнос в 50 евро.

Сегодня начинаются вступительные экзамены и собеседования, а окончательные списки поступивших будут опубликованы в системе SAIS 15 июля 2019 года.