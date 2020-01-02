В Нарве жителям предлагают бесплатно стерилизовать котов и кошек

По результатам поставки на осуществление этой акции Нарвская городская управа заключила договор с ветеринарной клиникой OÜ Linnafauna Zoovetkeskus.

Нарвитяне могут привести на операцию кошку, предварительно записавшись по телефону 56934081 с 10.00 до 17.00 в будние дни. Ветеринарная клиника просит для записи на операцию присылать сообщение по указанному номеру телефона с указанием подходящего дня и времени операции.

Ветеринарная клиника находится по адресу А.Тийманни, 13.