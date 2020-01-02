В Нарве жителям предлагают бесплатно стерелизовать котов и кошек

В Нарве начиная с 2 января 2020 года владельцы котов и кошек могут бесплатно стерилизовать и кастрировать как домашних, так и бездомных животных, с целью предотвращения появления нежелательного потомства и уменьшения количества бездомных животных на административной территории города Нарвы.
По результатам поставки на осуществление этой акции Нарвская городская управа заключила договор с ветеринарной клиникой OÜ Linnafauna Zoovetkeskus.
Нарвитяне могут привести на операцию кошку, предварительно записавшись по телефону 56934081 с 10.00 до 17.00 в будние дни. Ветеринарная клиника просит для записи на операцию присылать сообщение по указанному номеру телефона с указанием подходящего дня и времени операции.
Ветеринарная клиника находится по адресу А.Тийманни, 13.
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