В Нарве жителям предлагают бесплатно стерелизовать котов и кошек

Для проведение этой акции Нарвская городская управа заключила договор с ветеринарной клиникой OÜ Linnafauna Zoovetkeskus.

Нарвитяне могут привести на операцию кошку, предварительно записавшись по телефону 56 93 40 81 с 10.00 до 18.00 в будние дни. Ветеринарная клиника находится по адресу А.Тийманни, 13.

Обращаем внимание нарвитян, что на рассмотрение городского собрания представлен проект новых правил содержания собак и кошек в городе Нарве, предусматривающий обязательное чипирование и регистрацию кошек и собак в регистре домашних животных. Для уменьшения расходов города на отлов невостребованных животных правила предусматривают также стерилизацию взрослых кошек, за исключением породистых или имеющих для этого противовпоказания. Правила предполагается ввести в действие с 1 января 2020 года.