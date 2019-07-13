В Нарве задержали мужчину, подозреваемого в краже велосипедов

Мужчина украл 1 июля велосипеды и спрятал их в заброшенном здании. Полицейские нашли эти велосипеды уже на следующий день и вернули их владельцам. Мужчине удалось скрываться от полиции целую неделю, но теперь он должен понести ответственность за свои деяния.

Полиция отмечает, что в летние месяцы значительно увеличивается количество краж велосипедов.

Ведущий следователь Сергей Масленников объяснил, что в большинстве случаев, преступнику не приходится особо напрягаться для совершения кражи велосипеда. ”Многие пострадавшие позже признают, что оставили велосипед без присмотра и без замка перед домом или на ночь просто оставили его в подъезде.”

”В лучшем случае, вор оставит после себя след — будь это какая-то его личная вещь или он попадётся в фокус видеокамеры, но надо признать, что часто для выяснения личности вора у нас нет совсем ничего. Для вора, как правило, это стиль жизни и рано или поздно он попадётся. Не раз случалось, что мы раскрывали кражи гораздо позже и таким образом пострадавший получал свой велосипед аж через год или даже два года,” — сказал следователь.

"Защищайте свое имущество, не оставляйте его без присмотра, используйте замки. И обязательно сообщайте в полицию, если все-таки кража произошла — мы сделаем все возможное, чтобы найти ваше имущество", — подчеркивает полиция.