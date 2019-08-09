”В Нарве я чувствую себя особенным”. Как администратор отеля стал модным эстонским дизайнером

​Олегу Трофимову — двадцать, и все двадцать лет он прожил в Нарве, небольшом городе на границе с Россией. У Олега есть основная работа — должность администратора в отеле. А есть любимое занятие — творчество. Дома у Олега — целая коллекция собственных картин, от городских зарисовок до концептуальных плакатов. Еще он фотографирует: себя и друзей. Для Олега фотография — это, в первую очередь, про придумывание образа. А в январе этого года вместе с командой единомышленников он принял участие в «Creative Narva» — конкурсе молодых дизайнеров одежды.

"В плане развития своего творчества и развития себя как бренда я понимаю, что нужно переезжать в город побольше, покрупнее, где инфраструктура более развита, куда съезжаются люди, - рассказывает Олег. - Но, мне кажется, если бы я родился в большом городе, я бы не чувствовал себя таким особенным, как я чувствую себя в Нарве. Там столько людей, и многие делают вещи покруче меня".

"Я бы с радостью поменял ментальность людей, - добавляет Олег. - Хотел бы больше раскрыть их внутренний мир, чтобы они могли видеть больше, чем видят сейчас. Убрать рамки из человеческих мыслей, в которые они ставят себя сами. Если бы люди смотрели на мир вокруг шире, то сами становились бы счастливее".

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