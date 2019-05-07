В Нарве временно меняется расписание городских автобусов

Департамент городского хозяйства Нарвы сообщает о том, что в связи с ремонтными работами на ул. Раху маршрут автобусных линий № 4, 5, 6, 8, 9, 12, 20, 37 и 38 временно изменится.

С 8 по 10 мая все автобусы при следовании в направлении автобусной остановки ”Kangelaste 34” будут двигаться по улице Пяхклимяэ.

С 8 по 10 мая 2019 год автобусная остановка "Rahu 32" будет временно перенесена и будет находится по адресу Пяхклимяэ 2a.