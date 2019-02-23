В Нарве воздух стал чище после закрытия старых блоков Балтийской станции, а вода — поcле банкротства Кренгольма. ”В Нарве воздух чище, чем в Тарту”

В Нарве же воздух лучше: по уровням содержания сероводорода, соединений углерода, азота и тяжелых металлов не наблюдалось среднегодовых превышений. Имели место лишь кратковременные превышения, например, в 2016 году в Нарве зарегистрировали 6 среднечасовых превышений нормы по сероводороду.

Для сравнения: в Кохтла-Ярве за тот же 2016 год среднечасовые превышения нормы по сероводороду были зафиксированы 51 раз.

”Уменьшение вредных выбросов в Нарве с 2005 по 2017 годы можно назвать грандиозным. Например, выбросов твердых частиц стало на 97% меньше, другие загрязнения также уменьшились на десятки процентов”, — пояснил Вайно.

Основная причина улучшения воздуха в Нарве — остановка старых энергоблоков Нарвских электростанций. Крупнейшим загрязнителем воздуха, потребителем воды и производителем отходов в нарвском регионе была и остается Балтийская электростанция: на ее долю приходится 97% всех загрязнений воздуха в городе. Поэтому после вывода из эксплуатации старых энергоблоков станции воздух в Нарве стал одним из самых чистых среди крупных городов Эстонии.

Чем занимается Агентство по окружающей среде?



Агентство по окружающей среде (Keskonnaagentuur) является государственным агентством, находящимся в ведении Министерства окружающей среды. Оно было создано 1 июня 2013 года в рамках реорганизации Центра экологической информации и Эстонского института метеорологии и гидрологии.

Сфера деятельности — реализация национальной программы мониторинга окружающей среды, подготовка национальных и международных экологических отчетов, оценка состояния окружающей среды, предоставление жизненно важных услуг, включая прогнозы погоды, а также техническое обслуживание и обновление станций мониторинга, объектов и оборудования.

Выбросы вредных для здоровья летучих органических веществ тоже сократились в связи с закрытием некоторых промышленных предприятий. Сейчас больше всего таких веществ выбрасывают в воздух предприятия Hanza Mechanics Narva (бывший Metalliset) и Fortaco Estonia, где имеются покрасочные камеры, мебельная фабрика Furnico и производитель теннисных ракеток NTT (линии по склейке древесины), а также городские очистные сооружения Narva Vesi.

Качество воды в Нарве заметно улучшилось после закрытия Кренгольма.

Качество питьевой воды, как отмечают специалисты, значительно улучшилось благодаря появлению новой водоочистной станции и замене старых водопроводных труб. Если ранее встречались проблемы с показателями тригалогенметанов, бактерий класса Coli, железа, марганца, мутности в питьевой воде и других, то с лета 2015 года в системе водоснабжения общего пользования города Нарвы не было обнаружено никаких отклонений от норм, за исключением некоторых проб со слишком низким содержанием хлора.

Хотя сама по себе вода с низким содержанием хлора здоровью никоим образом не вредит, в ней могут развиваться патогенные микроорганизмы, и потому установлены нормы нижнего предела содержания хлора в водопроводной воде, пояснил Вайну.

Отходов в Нарве меньше, но сортируют их хуже



Отходы — одна из самых актуальных тем как сегодняшнего, так и завтрашнего дня, отметила специалист по отходам Keskkonnaagentuur Марит Леевик: с одной стороны, нужно остановить загрязнение природы, с другой стороны отходы все чаще рассматриваются не как мусор, а как полезный ресурс, который можно использовать повторно.

Позитивно, что без учета отходов горючего сланца образование отходов на душу населения в Нарве в разы ниже, чем в среднем по Эстонии. В 2017 году в Нарве было произведено 0,7 тонны отходов на душу населения, тогда как в среднем по Эстонии — 3,7 тонны.