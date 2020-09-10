В Нарве водитель мопеда столкнулся с двумя машинами

ДТП произошло в 13:47 на улице Кренгольм, где 29 летний водитель мопеда задел Hyundai Tucson, затем его повернуло в бок на встречку, где он столкнулся со второй машиной — тоже Hyundai Tucson.

Первой машиной управлял 71-летний мужчина, второй 47-летний мужчина.

Водителя мопеда доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.