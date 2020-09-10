10.09.2020, 07:03
В Нарве водитель мопеда столкнулся с двумя машинами
В Нарве пострадал водитель мопеда.
В Нарве пострадал водитель мопеда.
ДТП произошло в 13:47 на улице Кренгольм, где 29 летний водитель мопеда задел Hyundai Tucson, затем его повернуло в бок на встречку, где он столкнулся со второй машиной — тоже Hyundai Tucson.
Первой машиной управлял 71-летний мужчина, второй 47-летний мужчина.
Водителя мопеда доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.
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