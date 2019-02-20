В Нарве в четверг пройдет дискуссия: как защитить от киберпреступников себя, своих детей?

”Интернет-преступность подстерегает каждого, но особенно важно разъяснить родителям, как они могут направлять своего ребенка в интернет-пространстве таким образом, чтобы тот был там в безопасности”, — рассказал Дмитрий Мищенко, образовательный технолог Эхтеской гуманитарной гимназии и преподаватель проекта Targalt Internetis. По словам Мищенко, в этом вопросе самое главное, чтобы пользоваться Интернетом ребенок учился вместе с родителями. ”Преступления в Интернете — такие же правонарушения, как и преступления в реальной жизни. Неважно, идет речь о краже или буллинге. Именно поэтому люди должны знать, где искать помощи”, — добавил он.

Командир дружины киберзащиты Кайтселийта Андрус Падар подчеркивает, что главной проблемой в связи с безопасностью является неосторожность самих людей. ”В Интернете люди часто ведут себя безответственно, полагая, что за их безопасность отвечает кто-то другой, но государственные службы не могут защитить их от каждой угрозы, в особенности в киберпространстве”, — объяснил Падар. По словам Падара, кибербезопасность является частью культуры, которой современных детей необходимо обучать точно так же, как правилам дорожного движения или другим общественным правилам и обычаям. ”Многочисленные исследования демонстрируют, что люди в действительности очень неплохо осведомлены о киберугрозах, но тем не менее часто ведут себя в Интернете неправильно и сталкиваются с проблемами”, — добавил специалист Кайтселийта.